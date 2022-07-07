Військовий експерт розповів, коли настане новий перелом у війні з РФ

У серпні ситуація на фронті може змінитися / Фото: Колаж: Сьогодні

Перший переломний момент у війні з РФ розпочався тоді, коли ворог відступив від центральних областей України, другий очікується ближче до осені. Про це військовий експерт Володимир Мартиненко розповів в ефір телеканалу "Україна 24" в рамках проекту FreeДОМ.

"Переломний момент розпочався тоді, коли окупанти почали відступати від Київської, Чернігівської, Сумської областей. Наразі є другий переломний момент – це постачання високоточного озброєння, яке здатне знищувати противника на далеких дистанціях. Це озброєння планується поставити нам у серпні", – розповів експерт.

Також він зазначив, що інформація про постачання озброєння Україні потрапляє у відкриті джерела тоді, коли воно вже активно використовується на фронті, і що до серпня ЗСУ на повну зможуть завдавати руйнівних ударів по ворогові.

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"У противника варіантів немає, їм потрібно або збиратися і йти з нашої землі, або вони будуть просто знищені", – зазначив він.

Говорячи про те, чи достатньо особового складу та зброї, щоб ворог не наступав на Слов'янськ, Краматорськ та Бахмут він зазначив, що на цих ділянках рубежі вибудовувались довгий час і там вистачає наших сил та захисників, також туди ЗСУ переміщують озброєння.

"Зброї не може бути достатньо, зброї ніколи не буває достатньо, вона потрібна ще й ще. Та зброя, яка там є, здатна завдавати величезних збитків противнику. Наскільки ефективно це відбуватиметься і скільки цього озброєння там – це закрита інформація, говорити про це ми будемо за результатами знищення противника. Це станеться досить скоро, оскільки окупанти намагаються просуватися у бік Бахмута, Слов'янська, Краматорська, Сумського напряму, у них слабо що виходить", – сказав Мартиненко.

Постачання зброї Україні

США передадуть Україні два зенітно-ракетні комплекси NASAMS, чотири додаткові протиартилерійські радари і до 150 000 155-мм артилерійських боєприпасів.

Завдяки військовій допомозі від наших західних партнерів на передовій уже успішно працюють три види 155-мм артилерії: гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR.

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