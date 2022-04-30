Військові РФ вивозять із Маріуполя вцілілі апарати ШВЛ

Окупанти крадуть апарати ШВЛ / Колаж "Сьогодні"

Окупанти вивезли з Маріуполя частину уцілілих апаратів ШВЛ, які потрібні при лікуванні тяжкохворих ковидних пацієнтів.

Про це повідомляє міська рада.

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"Ймовірно, що епідемія ковіда в Росії, незважаючи на офіційні заяви, продовжує набирати обертів. Саме тому рашисти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні всім необхідним, зокрема апаратами ШВЛ", – йдеться у повідомленні.

У маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень.

"Зараз саме це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію. Замість того, щоб розвивати свою медицину, Росія обкрадає інших", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Маріуполі

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