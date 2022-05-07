Військові РФ вже шукають способи не воювати в Україні – перехоплення ГУР

Військові РФ шукають способи не воювати в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські військові шукають способів уникнути участі в бойових діях на території України. Крім того, готовність ЗСУ чинити опір для багатьох окупантів стала дуже неприємним сюрпризом.
Про це свідчить перехват розмов військових РФ, який оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.
Зокрема двоє окупантів обговорюють різні варіанти від’їзду з території України. На їхню думку, найвірогідніший – відмова від участі в бойових діях:
"Максимум – дисциплінарний батальйон… Максимум – пів року дадуть. Але що тих пів року. Набагато краще ніж терпіти цю х…".
Військовий РФ також скаржиться на неочікувано сильну українську армію:
"Думав укропи – село, нічого не можуть. А коли сюди приїхав, то подумав що мало нам показували, скільки вони колон розбили наших. Їздимо по дорогах тільки вночі. Де укропи? Х… його знає".
Наприкінці розмови окупанти обговорюють вибухи в російському Бєлгороді та можливу причетність до цього ЗСУ. Один зі співрозмовників дивується, як це можливо, адже, на його думку, українська армія оточена "в кільці". На що отримує відповідь:
"В якому кільці, хто сказав таке? Були б в кільці, не постачали б їм зброю".
Перехоплення розмов російських військових
- В одному з перехоплень російські окупанти зізнаються, як розстрілюють мирних жителів в Україні ,займаються мародерством і навіть їдять собак.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ. Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок із трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його колеги просто використовують як приманку для Збройних сил України. Одну групу кидають, щоб їх розбили, – іншій вдається пройти.