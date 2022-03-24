Військові РФ знищили три міста та обстріляли майже 250 лікарень – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про руйнування в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти пошкодили вже понад 550 закладів освіти в Україні, а 72 взагалі зруйнували. Крім цього, росіяни обстріляли 246 лікарень. Щодня ця статистика зростає.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

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"Ми все відбудуємо, я переконаний в цьому. Для цього нам потрібний мир. Якнайшвидше. Наша найголовніша втрата – це люди. Так, руйнується інфраструктура, мости і дороги, які ми відбудовували протягом останніх років, житлові комплекси, нові школи, лікарні… Кілька міст просто стерті з лиця землі – Гостомель, Волноваха, Буча…" – сказав Зеленський.

За його словами, понад 550 закладів освіти в Україні пошкоджені, 72 з них зруйновані повністю.

"Обстріляні 246 лікарень, 13 з яких зруйновані вщент. Щодня ця статистика зростає. Психологічна травма, яку зазнали діти і молодь під час цієї війни, відобразиться і на наступних поколіннях українців. І всі цивілізовані люди Європи і світу мають це зрозуміти. І зробити все, щоб припинити цю війну", – додав Зеленський.

Окупанти продовжують обстрілювати міста України

Російська армія продовжує обстрілюватимирні міста України та цивільні об'єкти із забороненої зброї. Порушення зафіксували на Донбасі, а також у Київській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Харківській областях та Маріуполі. Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

В Авдіївці Донецької області було завдано удар із російської системи залпового вогню "Торнадо-С" (С – "Смерч"). Система призначена для високоточного бомбардування військових укріплень та фортифікаційних споруд.

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У Київській, Вінницькій, Рівненській, Житомирській, Харківській областях, а також у Маріуполі окупанти вже випустили сотні ракет "Іскандер" та "Калібр". Вони були з касетними бойовими частинами для максимальної площі враження.

У Краматорську окупанти застосували фосфорні боєприпаси. Вони можуть спричинити важкі та болючі каліцтва, хімічні опіки, ураження кісток та кісткового мозку, а також спровокувати повільну й болісну смерть.

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