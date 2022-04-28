Військові РФ застосували фосфорні снаряди: "Азов" показав наслідки (відео)

Азов показавши наслідки обстрілів РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти скидають на українські міста фосфорні бомби. Про те, які наслідки після таких обстрілів, у своєму Telegram-каналі написав командир 98-го батальйону тероборони "Азов" Родіон Кудряшов.
"Обстріл фосфорними боєприпасами, ось така залишається дірочка, обпалена, там у ній не видно дна. Ось такі у нас, брати наші росіяни, підо..си", – прокоментував він результати обстрілу.
Де саме був обстріл, Кудряшов не вказав.
Ситуація в Україні 28 квітня
- Окупаційні війська продовжують бомбардувати мирні міста України, найскладніше становище у Маріуполі, де ворог цієї ночі випустив фосфорні бомби.
- У Запоріжжі російські війська випустили ракету по приватному сектору, є постраждалі.
- Російські війська запустили ракету по Синельниківському району Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу розбомбили завод.
- Потужні обстріли Лисичанська – там знищено 13 будинків. Місто страждало від вогню росіян протягом усієї доби.
- Росія збільшує темпи проведення наступальної операції. Практично в усіх напрямках російські окупанти надають інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.