Військові РФ застосували фосфорні снаряди: "Азов" показав наслідки (відео)

Азов показавши наслідки обстрілів РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти скидають на українські міста фосфорні бомби. Про те, які наслідки після таких обстрілів, у своєму Telegram-каналі написав командир 98-го батальйону тероборони "Азов" Родіон Кудряшов.

"Обстріл фосфорними боєприпасами, ось така залишається дірочка, обпалена, там у ній не видно дна. Ось такі у нас, брати наші росіяни, підо..си", – прокоментував він результати обстрілу.

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Де саме був обстріл, Кудряшов не вказав.

Ситуація в Україні 28 квітня