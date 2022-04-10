Військові РФ можуть розгорнути наступ та атакувати Дніпро – NYT

Окупанти можуть піти на Дніпро. Фото: колаж "Сьогодні"

Російська Федерація може розгорнути великий наступ від міста Ізюм до Дніпра.

Про це пише NYT з посиланням на американських військових.

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Повідомляється, що Дніпро розглядається як "стратегічна мета" у рамках настання окупантів на сході України.

Такий прогноз був озвучений після того, як супутникові знімки зафіксували сотні військових машин, що прямували через Великий Бурлук у бік Ізюму.

Зазначимо, що раніше як західні військові експерти, так і представники влади України прогнозували спробу просування російських військ з-під Ізюму до Краматорська та Слов'янська, важливих залізничних вузлів регіону з метою оточення сил ООС.

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Раніше ми повідомляли, що військові РФ у Донецькій області намагаються взяти в оточення українських захисників, але у них не виходить. Окрім цього, у Маріуполі продовжуються важкі вуличні бої, але потужного наступу всіма силами там немає.

Також нагадаємо, за словами Олексія Арестовича, активна фаза війни має закінчитися до середини квітня.