"По-перше, це красиво": українську "Стугну" показали у роботі (відео)

Український військовослужбовець за ПТРК. Фото: колаж "Сьогодні"
Український ракетний комплекс "Стугна" потужним ударом знищив два ворожі танки.
Роботу сучасного ПТРК показали на відео.
На кадрах видно, як після першого пострілу "Стугни" російські окупанти намагаються втекти, проте вже другим пострілом їх знищили. Техніка росіян спалахнула.
Зазначимо, що "Стугна" – це протитанковий ракетний комплекс розробки державного Київського конструкторського бюро "Луч".
"Українська "Стугна" у роботі. По-перше, це красиво", – написали у підписі до відео.
Війна в Україні
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