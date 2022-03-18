"По-перше, це красиво": українську "Стугну" показали у роботі (відео)

Український військовослужбовець за ПТРК. Фото: колаж "Сьогодні"

Український ракетний комплекс "Стугна" потужним ударом знищив два ворожі танки.

Роботу сучасного ПТРК показали на відео.

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На кадрах видно, як після першого пострілу "Стугни" російські окупанти намагаються втекти, проте вже другим пострілом їх знищили. Техніка росіян спалахнула.

Зазначимо, що "Стугна" – це протитанковий ракетний комплекс розробки державного Київського конструкторського бюро "Луч".

"Українська "Стугна" у роботі. По-перше, це красиво", – написали у підписі до відео.

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Війна в Україні