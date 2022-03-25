У Львові чути постріли, район міста залишився без електрики (відео)

В одному з районів міста люди побачили у небі сяйво / колаж "Сьогодні"

У районі Краківського ринку, у Шевченківському районі Львоваі в районі центральної частини міста чули постріли.

Про це повідомив керівник "Варта1" Ігор Зінкевич.

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В одному з районів міста люди побачили сяйво в небі, а потім зникла електрика.

"Відповідаємо на питання, що сталося, – працюють по дронах", – йдеться у повідомленні.

Пізніше у районі Городоцької люди у небі побачили сяйво.

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"Як ми дізналися, це швидше за все на підстанції світла, тому що після цього в районі пропало світло і не чули жодного звуку", – стверджує Ігор Зінкевич.

Наразі комунальники встановлюють причини.

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У Львові окупанти вдарили ракетами по авіаремонтному заводу

У Львовікілька ворожих ракет вдарили по авіаремонтному заводу. Активну роботу заводу було заздалегідь зупинено, тому поки що людських жертв немає. На місці працюють рятувальники та комунальні служби.

Також повідомляється, що рашистські ракети вдарилипо території у районі Львівського аеропорту.

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