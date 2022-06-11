Замість почестей: військові РФ складають загиблих штабелями – перехоплення СБУ

Військових РФ ховають у закритих трунах / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти складають тіла своїх убитих просто неба, замість обіцяних почестей. Загиблих ховають у закритих трунах, щоб не шокувати співвітчизників трупами, що вже напіврозклались.

Про це йдеться в оприлюдненій телефонній розмові загарбників, яку перехопила СБУ.

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"Вони лежать штабелями. Не в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах… божевільний", – розповідають один одному російські окупанти.

Як свідчать попередні перехоплення СБУ, загарбники намагаються приховати масштаби втрат, тому везуть "груз 200" вночі і невеликими партіями. І поки тіла чекають своєї черги, починають розкладатися.

Втрати окупантів на 11 червня

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії РФ з початку війни становлять:

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особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1419 (+10) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16) од.,

артилерійських систем – 712 (+0) од.,

РСЗВ – 222 (+0) од.,

засобів ППО – 97 (+0) од.,

літаків – 212 (+0) од.,

вертольотів – 178 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од.,

крилатих ракет – 125 (+0) од.,

кораблів/катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од.,

спеціальної техніки – 54 (+0).

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 11 червня: загроза з Білорусі, кораблі Росії готові до ракетного удару з Чорного моря, ворог атакує Слов'янськ та Сєвєродонецьк, а також постійно обстрілює позиції ЗСУ по всій лінії фронту.

Телеведучий Олексій Бурлаков повідомив каналу "Україна 4.5.0." втрати ворога станом на 11 червня: за останню добу ліквідовано 150 окупантів, знищено 10 танків та 16 броньованих машин!