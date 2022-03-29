У Запорізькій області військові РФ зірвали всі "гуманітарні коридори" – голова ОВА

Люди не доїхали до міст призначення / Колаж "Сьогодні"

Російські військові не пропустили жодної колони з гуманітарною допомогою із Запоріжжя. Також через окупантів українці не змогли виїхати з Енергодара та Бердянська.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Не дочекалися "зеленого коридору" близько 70 автобусів та вантажівок, що виїхали із Запоріжжя. Також не приїхали до Запоріжжя авто з Енергодара та колони з Бердянська.

"Переговори продовжуються. Українська сторона докладає максимальних зусиль для того, щоб люди доїхали до міст призначення", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у місті

Українські військові на Запорізькому напрямку знищили гелікоптер КА-52 російських окупантів. Завдано пошкоджень ще одному такому самому гелікоптеру.

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Повністю звільнені від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполя у Запорізькій області.

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