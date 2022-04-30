У Запорізькій області окупанти викрали двох волонтерів із Великої Британії

Окупанти викрадають людей / Колаж "Сьогодні"

Окупанти викрали в Запорізькії області двох волонтерів із Великобританії і наразі невідомо, де саме вони знаходяться.

Про це повідомили у Запорізький ОВА.

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"Військовослужбовці Росії викрали двох волонтерів, які були залучені до організації та забезпечення евакуаційних коридорів на території Запорізької області. Наразі їхнє місцезнаходження невідоме", – йдеться у повідомленні.

Окупанти завдають ракетних ударів по Запоріжжю

У Запоріжжі російські війська випустили ракету у приватному секторі, є постраждалі.

"Попередня інформація: пошкоджено два будинки у приватному секторі. Удар був завданий рашистською авіацією, застосували ракети Х-55 класу "повітря – земля", – повідомляє Запорізька ОВА.

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