У Запорізькій області окупанти готуються до наступу – голова ОДА

Окупанти намагаються просуватися у напрямку Запоріжжя / Колаж "Сьогодні"
Російські військові готуються до наступу у Запорізькій області. Ворог зібрав багато техніки та особового складу на ділянці лінії фронту Велика Новосілка – Новодарівка – Малинівка.
Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Ареф'єв.
Окупанти намагаються просуватися у напрямку Запоріжжя, але їм це погано вдається, стверджує голова ОДА.
"Через невдачі ворога розташування його сил на фронті не змінилося. Проте при цьому українські воїни мають значну перевагу – вони на своїй землі та мають надзвичайно високу мотивацію" , – йдеться у повідомленні.
Окупанти обстрілювали цивільних на Великдень
Як повідомив Ареф'єв, близько 10:00 у Василівці розпочалися обстріли саме тих місць, де днями анонсували освячення великодніх кошиків.
При цьому загарбники розповсюджують брехливу інформацію про те, що це нібито українські воїни стріляють у мирне населення.
Раніше ми писали:
- Арестович: Прямо зараз на Запорізькому напрямку повторюється Буча
Окупанти вдарили з важкої зброї по Запорізькій області, є поранені