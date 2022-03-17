До Запоріжжя прибули перші переселенці з блокадного Маріуполя

/ Фото: Нацполиция, Колаж: Сьогодні

До Запоріжжя прибули перші кілька тисяч мешканців блокадного міста-героя Маріуполя, які 20 днів жили в бомбосховищах під постійними обстрілами. Люди виснажені й досі не вірять, що змогли вирватися з пекла.

"Немає ні світла, ні газу, люди забули, що таке хліб. Пили дощову воду. Варили ложку каші на всю сім’ю", – розповідає мешканка Маріуполя Ольга.

За її словами, вирватися з пекла люди намагалися постійно. Але російські окупанти цинічно порушували домовленості та розстрілювали "зелені коридори". А околиці міста — повністю заміновані агресором.

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Коли владі вдалося досягти домовленостей про гуманітарні коридори, людям вдалося виїхати на власних автівках, і вони досі розцінюють це як велике диво. Розміститися у Запоріжжі їм допомагає Центр координації гуманітарної місії компанії Метінвест Ріната Ахметова та Вадима Новинського. Тут вимушених переселенців забезпечують одягом і їжею, а також надають медичну допомогу.

"Люди тут забезпечені всім: у них є продукти й тепла вода, є можливість випрати речі. Є запас ліків і лікарі, які оглядають насамперед діток", – розповів Олександр Мироненко, голова Центру координації гуманітарної місії Метінвест у Запоріжжі.

У Запоріжжі компанія Метінвест може надати прихисток для понад 1000 людей. Місця для ще двох тисяч облаштовують спільно з обласною владою. Адже сьогодні, як очікується, до міста прибудуть ще кілька тисяч переселенців з Маріуполя й інших міст, які тимчасово опинились у блокаді або під окупацією російських військ.

Нагадаємо, у Запоріжжі молодіжна організація "Молодь Метінвесту" створила пункт збирання гуманітарної допомоги для вимушених переселенців і тих, хто цього потребує. А в Польщі, у координації з Фондом Ріната Ахметова, компанія створила гуманітарний хаб, де акумулюється допомога від європейців. Після сортування ця допомога їде в гуманітарний центр в Запоріжжі. Перші 80 тонн допомоги вже приїхали у місто.

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