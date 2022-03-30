У Запоріжжі переселенцям із Маріуполя роздадуть гуманітарну допомогу

Маріупольцям у Запоріжжі доставили партію гуманітарної допомоги / Фото: Фонд Ріната Ахметова, Колаж: Сьогодні

Зелений центр Метінвест Запоріжжя отримав партію продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова. Це гуманітарна допомога для тих маріупольців, яким вдалося евакуюватися з міста.

"У цей нелегкий час ми долучилися до процесу допомоги Фонду Ріната Ахметова. Нам довелося змінити профіль нашої роботи та сконцентруватися на допомозі людям, які опинилися у такій складній ситуації. Ми допомагаємо переселенцями з різних областей та міст, у тому числі евакуйованим маріупольцям", – розповів Олександр Балаба, керівник філії громадського союзу Зелений центр Метінвест Запоріжжя.

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До складу наборів входять продукти першої необхідності:

борошно;

макарони;

цукор тушковане м‘ясо;

паштет;

печиво.

Загалом продуктові набори від Фонду отримають 200 тисяч українців.

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Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3.5 млн. були врятовані на Донбасі.

Гуманитарка для Киева

Гуманитарную помощь от Фонда получают не только жители Мариуполя, но и других регионов Украины. Так, недавно партия продуктов была передана жителям Киева.

Продуктовые наборы уже прибыли в территориальный центр Печерского района. В каждом наборе есть необходимые для киевлян продукты:

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сгущенка;

мука;

макароны;

сахар;

консервированное тушеное мясо.

Эта помощь прежде всего предназначена пожилым людям и людям с инвалидностью.

Ранее мы рассказывали, что в Луганскую область прибыло 4 тысяч продуктовых наборов, и писали, что больницы Доброполья, что в Донецкой области, недавно получили более 9000 единиц высококачественных антибиотиков импортного производства от Фонда Рината Ахметова.