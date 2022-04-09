У ВСУ розповіли про збитий за день ворожий гелікоптер, БпЛА і крилату ракету

Українські військові знищують ворожі повітряні цілі. Колаж "Сьогодні"
Українські зенітні ракетні війська за день вразили три повітряні цілі російських окупантів.
Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
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"8 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один гелікоптер. Крім того, є інформація з операції Об'єднаних сил про знищення ще одного гелікоптера рашистів", – йдеться у повідомленні.
Крім того, Повітряні Сили скоро зможуть задіяти ЗРК С-300, переданий західними країнами-партнерами.
"8 квітня Повітряні Сили нарешті отримують першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння Повітряних Сил", – повідомили військові.
Втрати окупантів на 8 квітня
З початку війни проти України ЗСУ знищили 19 тисяч окупантів та майже 5000 одиниць техніки РФ. Серед них – танки, літаки, кораблі, засоби ППО та автомобільна техніка.
- особового складу – близько 19 000 осіб;
- танків – 700;
- бойових броньованих машин – 1891;
- артилерійських систем – 333;
- РСЗВ – 108;
- коштів ППО – 55;
- літаків – 150;
- вертольотів – 135;
- автомобільної техніки – 1361;
- кораблів/катерів – 7;
- цистерн із ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;
- спеціальної техніки – 25;
- пускових установок ВТРК/ТРК – 4.
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