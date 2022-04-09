У ВСУ розповіли про збитий за день ворожий гелікоптер, БпЛА і крилату ракету

Українські військові знищують ворожі повітряні цілі. Колаж "Сьогодні"

Українські зенітні ракетні війська за день вразили три повітряні цілі російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Деталі

"8 квітня зенітні ракетні війська знищили три повітряні цілі: крилату ракету, БпЛА та один гелікоптер. Крім того, є інформація з операції Об'єднаних сил про знищення ще одного гелікоптера рашистів", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Повітряні Сили скоро зможуть задіяти ЗРК С-300, переданий західними країнами-партнерами.

"8 квітня Повітряні Сили нарешті отримують першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння Повітряних Сил", – повідомили військові.

Втрати окупантів на 8 квітня

З початку війни проти України ЗСУ знищили 19 тисяч окупантів та майже 5000 одиниць техніки РФ. Серед них – танки, літаки, кораблі, засоби ППО та автомобільна техніка.

особового складу – близько 19 000 осіб;

танків – 700;

бойових броньованих машин – 1891;

артилерійських систем – 333;

РСЗВ – 108;

коштів ППО – 55;

літаків – 150;

вертольотів – 135;

автомобільної техніки – 1361;

кораблів/катерів – 7;

цистерн із ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;

спеціальної техніки – 25;

пускових установок ВТРК/ТРК – 4.

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