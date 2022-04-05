У війні РФ проти України починається нова фаза, вона може тривати місяці – Білий дім

Війська Росії переміщуються з півночі України на Донбас / Колаж "Сьогодні"

На кілька місяців може затягнутися наступна фаза війни в Україні. Наразі Росія планує атакувати Донецьку та Луганську області. Також окупанти можуть спробувати заблокувати Миколаїв та продовжить наступ на Харків.

Про це сказав радник американського президента Джейк Салліван, пише Washington Post.

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Бої на Донбасі

Війська Росії переміщуються із півночі України на Донбас.

"Ймовірно, окупанти мають намір розгорнути там додаткові батальйонні тактичні групи з десятків тисяч солдатів. РФ зосередиться на спробах захопити ширші межі Луганської та Донецької областей, щоб "замаскувати" попередні військові невдачі", – йдеться у повідомленні.

Утримати Херсон та заблокувати Миколаїв

РФ намагатиметься утримати Херсон, щоб забезпечити постачання води до окупованого Криму. Також окупанти намагатимуться заблокувати Миколаїв.

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"Київ, Одеса, Харків і Львів залишаються під загрозою, оскільки "Москва, ймовірно, продовжить завдавати повітряних і ракетних ударів по решті країни, щоб завдати військових та економічних збитків і, відверто кажучи, викликати терор. Мета Росії зрештою — максимально послабити Україну", – йдеться у повідомленні.

Також Джейк Салліван вважає, що Росія не змінить своєї тактики і продовжить безглузді напади на цивільні об'єкти.

РФ немає більше військ

Радник голови ВП Олексій Арестович заявив, що Росія направила до Українисвої останні війська.

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"Пішла 5-а армія з Далекого Сходу. Це останні військові підрозділи, які ще залишалися на території РФ. Більше у Росії немає, все" , – сказав Арестович.

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