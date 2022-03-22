На Вінниччині збили ворожу ракету "Іскандер"

Уламки російської ракети. Фото: колаж "Сьогодні"

У небі над Вінницькою областю сьогодні, 22 березня, ЗСУ збили російську ракету "Іскандер".

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов на своїй сторінці у Facebook.

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"Плюс одна… Іскандер" , – йдеться у публікації.

Війна в Україні 22 березня