В Україну із США прибули ще 4 рейси з військовою допомогою, зокрема з гаубицями – Пентагон

Україна отримала американські гаубиці. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україну із США прибули ще чотири літаки з військовою допомогою, що містить артилерійські системи – гаубиці. Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США на закритому брифінгу для журналістів 20 квітня, передає Радіо Свобода.

"Ще чотири рейси прибули за останні 24 години з моменту оголошення про 800 мільйонів доларів військової допомоги. Деякі з цих рейсів включали гаубиці", – повідомив чиновник у Пентагоні.

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Він також зазначив, що українські інструктори вже розпочали навчання з користування цією зброєю.

"Ці навчання триватимуть близько тижня, після чого інструктори повернуться до України, щоб навчати своїх колег", – додав співробітник Міноборони США.

За його словами, навчання проходять близько 50 українців у країні за межами України. Чиновник, однак, не уточнив, про яку країну йдеться. Він також розповів, що в Європу вже прибули американські гаубичні снаряди для передачі в Україну.

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США заявили, що в останньому пакеті допомоги на суму 800 мільйонів доларів відправлять загалом 40 000 гаубичних снарядів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян всього світу та попросив допомогти донести керівникам їхніх країн інформацію про те, що необхідно Україні, щоб зупинити війну. Серед іншого Київ попросив зброю.

Також ми інформували, що 19 квітня представники кількох країн заявили, що мають намір надати Україні важке озброєння, зокрема бронетехніку, протитанкові та протиповітряні засоби. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, які країни нададуть Україні військову допомогу найближчим часом та як вона вплине на перебіг війни.