В Україні зробили барбекю з хвостовика російської ракети (фото)

На фото видно, як зробили барбекю з частини ракети. / Фото: Колаж: Сьогодні

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві опублікувало фото, де видно, як в Україні зробили барбекю з хвостовика ракети Російської Федерації

Фото посольство опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

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"Де ми замовляємо наші?" – написало посольство.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва заявив, що український народ стоїть міцно на захисті своєї держави. Сполучені Штати разом із партнерами роблять все для підтримки українців.

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