В Україні пролунала серія вибухів: що відомо (фото, відео)

Росія пустила ракети по українських населених пунктах. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти продовжують обстрілювати українські населені пункти. Вранці 20 травня було чутно вибухи у Житомирській, Київській та Хмельницькій областях. За попередніми даними, у деяких регіонах крилаті ракети збила ППО.
Сайт "Сьогодні" розповість подробиці.
Яка ситуація в Україні?
Станом на 9-ту ранку 20 травня у багатьох областях України є повітряні тривоги.
Як заявиврадник голови МВС Антон Геращенко, у столиці загроза ракетного удару.
Небо у Київській області
Різні Telegram-канали пишуть, що у Київській області, попередньо у Фастові, ППО збила крилату ракету. Уламки впали на житлові будинки.
Уламки ракети впали на житлові будинки
Головне про війну в Україні на ранок 20 травня – дивіться у відео ведучого Олексія Бурлакова на YouTube-каналі "Україна 4.5.0":
Також чутно вибухи у Хмельницькій області. Але глава ОВА Сергій Гамалій спростував інформацію про вибухи.
Крім того, повідомляють про три влучання у місто Малин Житомирської області.
Малин на карті
У Львівській області було помічено крилату ракету на посту візуального спостереження. Спрацювала ППО, заявив глава ОВА Максим Козицький.