Народжують вдома і не можуть поховати покійників: вороги знущаються з окупованого Тростянця

Жінки змушені народжувати дітей вдома. Фото: колаж "Сьогодні"

У тимчасово окупованому місті Тростянець Сумської області жінки народжують дітей прямо вдома, бо не мають змоги дістатися лікарні.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, окупанти викрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги. Тепер фізично неможливо надавати медичну допомогу людям, які не можуть дістатися до лікарні самостійно.

Крім того, вночі у Тростянці спалахнула пожежа, яку неможливо загасити.

"Окупанти не дають пожежникам дістатися місця горіння і загасити його", – написала Денісова.

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Також триває терор у селах Краснопільської громади Сумської області. Окупанти ходять будинками, забирають мобільні телефони, речі та продукти, займають школи, будинки, виганяють людей прямо на вулицю.

Омбудсмен каже, що загарбники змушують людей пішки йти до Росії, але місцеві відмовляються під загрозою розправи.

Крім того, за даними кореспондента "Сьогодні" Олесі Боровик, місто зараз на порозі екокатастрофи. Окупанти поставили блокпост на цвинтарі та не дають ховати людей. У тому числі й своїх колег не ховають. Тіла не вміщаються у морзі, тому зберігаються на вулиці.

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Раніше ми повідомляли, що сотні одиниць російської військової техніки прибули до міста Тростянця Сумської області. Танки стоять посеред міста, хаотично стріляють по житловому сектору. Влучили на територію колишнього заводу. На місці загинуло троє, включаючи підлітка 14 років.

Також нагадаємо, у Тростянці Сумської області російські окупанти б'ють із артилерії, а ЗСУ продовжують бити ворогів. Місцевих жителів попросили закрити вікна та спуститися в укриття.