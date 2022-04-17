У Тростянці на мінах окупантів підірвалися п'ять дітей

Залишаючи захоплені міста, російські військові масово мінують території. Фото: колаж "Сьогодні"

У Тростянці Сумської області вчора, 16 квітня, на розтяжці підірвався місцевий житель, який вийшов у ліс погуляти з собакою. Також загинули вже п'ять дітей через заміновані території окупантами РФ.

Про це розповів мер Юрій Бова, передає 24 канал.

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Зазначається, що собака вибіг за межі дороги та зачепив розтяжку. На щастя, чоловік вижив.

"Таких випадків дуже багато. У нас уже загинули від попадання на міни та різні розтяжки 5 дітей. Є також поранені. Таких предметів ще досить багато", – зазначив Бова.

Він додав, що найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка.

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