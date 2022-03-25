На Сумщині з'явилася "нова Чорнобаївка" – фото (оновлено)

ЗСУ вже знищили БМП, танки та автомобільну техніку окупантів / Колаж "Сьогодні"

В районі міста Тростянець Сумської областіутворилася своя локальна "Чорнобаївка". ЗСУ знищує противника та його техніку на тому самому місці вже кілька разів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Утворення своєї "Чорнобаївки" констатує один із підрозділів 93 бригади Холодний Яр, що воює в районі Тростянця Сумської області.

Розбита техніка окупантів у місті Тростянець. Фото: Міністерство оборони України

"На фото – розбитий НЛАВом російський танк Т-80. Холодноярська піхота вразила його на місці, де раніше не раз розбивали супротивника: тут уже побачили в Бозі пару російських БМП, танки, автомобільна техніка. Але це чомусь не зупиняє російських окупантів: вони регулярно прибувають на "намолене" місце, де українські захисники завжди "тепло" їх зустрічають", – йдеться у повідомленні.

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Розбита техніка окупантів у місті Тростянець. Фото: Міністерство оборони України

Верховна рада України повідомила, що окупанти біжать із Тростянця на крадених машинах та скутерах. ЗСУ звільнили місто.

Також українські військові за допомогою NLAW розбили російський танк Т-80 під Тростянцем. Раніше на тому ж місці розбили БМП, танки та автомобілі окупантів.

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Розбита техніка окупантів у місті Тростянець. Фото: Міністерство оборони України

Розбита техніка окупантів у місті Тростянець. Фото: Міністерство оборони України

Розбита техніка окупантів у місті Тростянець. Фото: Міністерство оборони України

Що відомо про Чорнобаївку

ЗСУ у Херсонській області завдали десять ударівросійським загарбникам, які утримували аеропорт у Чорнобаївці.

Чорнобаївка увійде в історію воєн, – запевняє президент України Володимир Зеленський. Селище на Херсонщині стало темою номер один для мемів. До цього 7 разів українські військові завдали удару по окупантах, які щоразу показували свою бездарність.

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