На Сумщині окупанти вбили двох мирних мешканців

Загинув чоловік та молода дівчина/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Сумській області окупанти вбили двох мирних мешканців. Загарбники відбирають у людей зброю і телефони.

Про це повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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"Чомусь почали ходити по дворах і забирати (окупанти – Ред.) в людей мобільні телефони. Забирають, у кого є, офіційно зареєстровану зброю", — зазначив Живицький.

Голова ОДА повідомив, що продовжуються обстріли передмістя і міста Суми. Внаслідок боїв загинула молода дівчина — було обстріляне цивільне авто.

"Знаємо теж, що було вбито чоловіка, який займався підприємництвом і забезпечував невеличкий населений пункт продуктами харчування", — додав Живицький.

Голова ОДА повідомив про попередньо погоджені гуманітарні коридори на території Сумської області, а також анонсував доставку гуманітарної допомоги в область за підтримки ООН.

Окупанти збирають добровольців з інших країн для війни з Україною

Командування збройних сил РФ продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1 000 добровольців із представників так званої армії Башара Асада та Хезболи. Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи.

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