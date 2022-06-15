У Сімферополі вперше з початку війни потужна "бавовна": що відомо

Над Сімферополем збили ракету / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сімферополі вдень 15 червня прогримів потужний вибух. Місцеві повідомляють, що ППО збила ракету, внаслідок чого могла постраждати лікарня. Проте окупаційна влада вже підготувала свою версію.

Про це повідомляють соцмережі.

Реклама

Очевидці пишуть, що ППО збила ракету і уламки впали кудись на лікарню.

"А тепер нормальна інформація. Збили ракету над 7-ю міськлікарнею, уламки потрапили до лікарні", – повідомляють місцеві жителі.

Також пишуть, що "хлопок" був такої сили, "що вікна затремтіли" і його було "чутно на весь Крим". Кримчани злякалися, що "і до них прийшла війна".

Реклама

Проте колаборанти стверджують, що звук утворився внаслідок переходу літаком звукового бар'єру.

Telegram-канал "ПП Сімферополь" пише з посиланням на "радника голови Криму" Олега Крючкова, що "причиною хлопка в небі над Сімферополем, найімовірніше, став перехід літаком звукового бар'єру".

Реклама

"Хлопки" у Росії

У Росії 14 червня знову були "хлопки" у Клинцях Брянської області. Цього разу постраждала військова база. Місто розташоване приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною.

Як стверджують російські ЗМІ, у місті Клинці Брянської області стався вибух, після чого у мешканців зникла вода, а над містом літали гелікоптери.

Зазначається, що "за непідтвердженими даними", снаряд нібито зачепив частину військової бази.

11 червня повідомлялося, що у Клинцях Брянської області Російської Федерації спалахнула масштабна пожежа на території військової частини.

Нагадаємо, у Росії заявляли, що ЗСУ нібито обстріляли село Случовськ Погарського району Брянської області, внаслідок чого спалахнули два будинки.

Сайт "Сьогодні" раніше з'ясовував, що відбувається у прикордонних областях і хто може стояти за атакою на військові та інфраструктурні об'єкти РФ.