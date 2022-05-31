У Сєвєродонецьку вуличні бої, ЗСУ захищають місто, але ситуація складна – Гайдай

ЗСУ продовжують тримати оборону Северодонецька. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація у Сєвєродонецьку дуже складна. Частина міста контролюється росіянами. Проте вільно просуватися містом вони не можуть – ЗСУ ще залишаються у населеному пункті.

Про це заявив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

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Основні зусилля зараз росіяни зосереджують на встановленні повного контролю над Сєвєродонецьком. Також ворог планує операцію із зачистки території навколишніх сіл.

Крім того, Гайдай повідомив, що поранених волонтерів вдалося вивезти із Сєвєродонецька. Однак з лікарями, які зникли з обстріляної "швидкої", немає зв'язку вже третю добу.

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За словами Гайдая, минулої доби у Сєвєродонецьку пошкоджено 12 будинків. Водночас він зазначив, що неможливо встановити точну кількість жертв у місті за останні два дні серед цивільного населення у тих районах Сєвєродонецька, до яких увійшли бойовики.

"Напевно, багато хто з нас із обуренням переглядав відео, де їх радісно зустрічають місцеві. Здебільшого це постановочні сцени", – заявив Гайдай.

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Російські війська штурмують, але не мають успіху в районах Золотого, Камишевахи, Ниркового. Нині там точаться бої.

Крім того, відбито вісім атак ворога, знищений танк, знищено чотири артилерійські системи, п'ять бойових броньованих машин та два ворожих автомобілі.

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