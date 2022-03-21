Всьоме: ЗСУ знову накрили окупантів у Чорнобаївці

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Збройні сили України знову завдали удару по окупантах у Херсонській області, які зайняли аеропорт у Чорнобаївці.

Про це повідомив у Facebook позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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"Зберіться. Зараз від вас знадобиться вся ваша мужність. Чорнобаївка. Всьоме", – написав Арестович.

Окупантів регулярно накривають вогнем у Чорнобаївці

18 березня позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ завдали удару по аеропорту Чорнобаївки і знищили передовий командний пункт 8-ї загальновійськової армії РФ Південного військового округу РФ.

"Це напрямок, який відповідав за ОРДЛО – створення та постачання збройних сил так званих "ЛДНР"... За попередніми даними, командувач цієї армії загинув", – заявив Арестович.

У вівторок, 15 березня, з території міжнародного аеропорту "Херсон" піднялися клуби диму – українські захисники розбили військову техніку російських окупантів.

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Вертольоти, що палали, потрапили на супутникові знімки. На збільшених кадрах видно, що горить кілька вертольотів.

Фото CNN

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Вночі проти 7 березня українські військові завдали ударів по аеродрому. Як результат, знищено ворожу техніку, зокрема 30 вертольотів.

Спочатку про те, що удару завдали ЗСУ, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Своєю чергою командування морської піхоти ЗСУ уточнило, що в результаті удару по аеродрому було знищено 30 вертольотів ворога, а також жива сила та інша військова техніка.

27 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео, як українські військові за допомогою безпілотників "Байрактар" знищили колону ворожої техніки у Чорнобаївці.