У Румунії впав російський безпілотник

Безпілотник упав біля будинку місцевого жителя / Колаж "Сьогодні"
Безпілотник, найімовірніше російського походження, було знайдено у румунському муніципалітеті Думітра, за 100 кілометрів на південь від кордону України.
Про це пише "Балканський оглядач", Європейська правда.
Деталі
Місцева поліція розпочала розслідування після того, як один із мешканців району Бистриця-Несеуд повідомив, що невідомий дрон приземлився біля його будинку.
На місці був мініатюрний літак, який не мав жодного обладнання або знаків, які означали б, що це військовий дрон або пов'язаний з війною апарат.
То був російський безпілотник?
На фото видно, що літальний апарат є російським безпілотником "Орлан-10". Він використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей.
Безпілотники "Орлан-10" розробляються лише Росією, і вони постійно використовувалися під час конфлікту на Донбасі з 2014 року.
Ситуація в Україні 14 березня
- Українські військові вже 19-й день захищають нашу країну від російських окупантів. За інформацією Генерального штабу Збройних Сил України, ворог продовжує наступальну операцію. Окупанти обстрілюють українські міста та вбивають мирних жителів, але наші бійці безжально знищують російсько-фашистських інтервентів. Весь світ за нас – країни Заходу продовжують тиснути на Росію санкціями.
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- Окупанти вдарили ракетами по Снігурівці та Первомайському, повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у відеозверненні. Ці населені пункти знаходяться за 30 кілометрів один від одного. Внаслідок удару зник мобільний зв'язок.
- Російські війська атакували авіазавод "Антонов" у Києві. Територією заводу випустили три ракети. Про це повідомив заступник київського міського голови Микола Поворозник.
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