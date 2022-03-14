У Румунії впав російський безпілотник

Безпілотник упав біля будинку місцевого жителя / Колаж "Сьогодні"

Безпілотник, найімовірніше російського походження, було знайдено у румунському муніципалітеті Думітра, за 100 кілометрів на південь від кордону України.

Про це пише "Балканський оглядач", Європейська правда.

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Деталі

Місцева поліція розпочала розслідування після того, як один із мешканців району Бистриця-Несеуд повідомив, що невідомий дрон приземлився біля його будинку.

На місці був мініатюрний літак, який не мав жодного обладнання або знаків, які означали б, що це військовий дрон або пов'язаний з війною апарат.

То був російський безпілотник?

На фото видно, що літальний апарат є російським безпілотником "Орлан-10". Він використовується для збору розвідувальних даних та визначення цілей.

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Безпілотники "Орлан-10" розробляються лише Росією, і вони постійно використовувалися під час конфлікту на Донбасі з 2014 року.

Ситуація в Україні 14 березня