На Рівненщині теробороні заборонили носити зброю у громадських місцях

Влада області виступила проти носіння зброї / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль повідомив, що у регіоні вирішили заборонити носіння вогнепальної зброї членами добровольчих формувань територіальних громад.

Про це повідомив Віталій Коваль у Telegram.

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"На Раді оборони області прийняли рішення заборонити безпідставне носіння членами добровольчих формувань територіальних громад зброї та хизування нею в громадських місцях. Зараз не час махати нею де попало. Зброя для того, аби захищати Батьківщину. Наголошую, членам ДФТГ Рівненської області неухильно дотримуватись вимог Статутів Збройних сил України", – написав він.

Ведучий Говорити Україна Олексій Суханов приєднався до тероборони

Ведучий ток-шоу "Говорити Україна" Олексій Суханов цього року отримав довгоочікуваний паспорт громадянина України. Наразі Олексій перебуває у Києві і не збирається виїжджати.

Олексій Суханов неодноразово висловлював своє бажання активно захищати Україну та наголошував, що не збирається їхати з Києва, – йдеться у повідомленні.

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