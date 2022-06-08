У розвідці розповіли, скільки тіл загиблих захисників Маріуполя вдалося повернути

Більшість із загиблих — героїчні оборонці Азовсталі/Фото: колаж: "Сьогодні"
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повертає тіла загиблих захисників Маріуполя, яких вбили російські окупанти.
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
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"На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість з них – героїчні оборонці Азовсталі. Всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію. І кожного з них проводять в останню путь з належними героям почестями", — йдеться у повідомленні.
У ГУР додали, що штаб працює над тим, щоб повернути кожного померлого захисника.
"Триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців", — наголосили в ГУР.
Ситуація у Маріуполі
- У Маріуполі окупанти знищують докази воєнних злочинів, не витрачаючи більше часу на пошук загиблих у розбитих будинках.
- Військові РФ розстріляли з танків житлові будинки у Маріуполі для пропагандистського відео у російських ЗМІ.
- Також у місті зафіксовано факти переходу українських правоохоронців на бік ворога.
- Водночас у Маріупольському районі окупанти заарештовують та розстрілюють українських волонтерів та чиновників, які відмовилися співпрацювати. У в'язниці в Оленівці перебуває кілька десятків волонтерів.
- Мешканців Херсона відправлятимуть до Маріуполя, щоб вони там розбирали завали, а також збирали трупи.