У розвідці розповіли, скільки тіл загиблих захисників Маріуполя вдалося повернути

Більшість із загиблих — героїчні оборонці Азовсталі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повертає тіла загиблих захисників Маріуполя, яких вбили російські окупанти.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

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"На сьогодні вже вдалося повернути 210 наших військових. Більшість з них – героїчні оборонці Азовсталі. Всі загиблі мають повернутися на підконтрольну Україні територію. І кожного з них проводять в останню путь з належними героям почестями", — йдеться у повідомленні.

У ГУР додали, що штаб працює над тим, щоб повернути кожного померлого захисника.

"Триває робота над поверненням додому усіх полонених українських оборонців", — наголосили в ГУР.

Ситуація у Маріуполі

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