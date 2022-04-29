У Пентагоні розповіли, які міста України намагатимуться захопити окупанти

Розвідка США уважно стежить за пересуванням техніки Росії / Колаж "Сьогодні"

У Пентагоні вважають, що на Донбасі російські війська почали просування до Слов'янська та Баранівки у межах своїх планів щодо виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Що відомо

Російські сили, "схоже, просуваються" до Слов'янська та Баранівки, заявив у п'ятницю високопоставлений представник міністерства оборони США. Він додав, що росіяни здійснюють "поступове, нерівномірне, повільне просування на південний схід та південний захід від Ізюму". При цьому супротивник використовує далекобійний вогонь.

"Ми бачимо, що вони використовують артилерію та деякі авіаудари перед наземним просуванням і тому їх наземні дії є досить повільними, тому що артилерія та авіаудари, які вони завдають по українським позиціям, не мають потрібного ефекту", – наголосив чиновник.

За словами джерела, українці чинять опір агресорам, що заважає російським окупантам швидко зайняти нові населені пункти.

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