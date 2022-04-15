У Пентагоні прокоментували небезпеку ракетних ударів по Києву

У Пентагоні заявили, що українські міста знаходяться під загрозою ударів з повітря/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністерство оборони США вважає, що Київ та інші міста України продовжують перебувати під небезпекою ракетних обстрілів російських окупантів.

Про це повідомляє Укрінформ.

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"Так, звісно, Росія має можливості завдати удару по Києву", — зауважив речник Пентагону Джо Кірбі у відповідь на прохання прокоментувати заяви Кремля про намір націлити свої ракети на "центри прийняття рішень".

Представник Пентагону зазначив, що навіть коли РФ почала відводити свої війська від української столиці, від Чернігова, з північної частини України, у США не вважали, що Київ оминув небезпеки, особливо з повітря.

"Ми говорили про це багато разів, навіть на ранніх стадіях відведення і передислокації російських військ", — додав представник оборонного відомства США.

Він підкреслив, що Росія досі має засоби для завдання ударів з великої відстані, такі як крилаті й балістичні ракети. За його словами, не лише Київ, але й інші міста України досі перебувають під небезпекою повітряних ударів.

Окупанти зруйнували майже 80% села Горенка на Київщині

Російські окупанти зруйнували 77% території села Горенка в Київській області.

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"Російські загарбники завдали руйнування 77% території села Горенка на Київщині. Про це свідчить карта Супутникового центру ООН. Враховувались пошкодження, видимі на супутникових знімках", — йдеться в повідомленні Держприкордонслужби.

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