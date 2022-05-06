В ООН збирають докази воєнних злочинів РФ в Україні

В ООН повідомили, що збирають докази воєнних злочинів РФ / Фото: Укрінформ, REUTERS
Управління Верховного комісара ООН з прав людини збирає в Україні свідчення та докази порушень, вчинених під час повномасштабного вторгнення РФ, що можуть бути визнані воєнними злочинами. Ідеться про численні випадки загибелі цивільних осіб, зокрема через напади на лікарню, драмтеатр у Маріуполі, залізничний вокзал у Краматорську, житлові масиви в Одесі.
Про це на засіданні Ради Безпеки ООН сказала Верховний комісар Мішель Бачелет, передає Укрінформ.
"Місія УВКПЛ продовжує перевірку заяв про порушення міжнародного права прав людини й міжнародного гуманітарного права. У контексті збройного нападу російської федерації на Україну багато з цих звинувачень стосуються порушень, які можуть бути визнані воєнними злочинами", - сказала вона.
Бачелет також додала, що її команда відвідала Бучу, де зафіксувала численні факти загибелі цивільного населення, позасудових страт чоловіків, ґвалтування жінок, викрадення людей.
За словами Верховного комісара, її команда на місці спілкується з жертвами та свідками порушень.
Більшість смертей, за її даними, спричинено обстрілами важкої артилерії, реактивними системи залпового вогню, ракетними та повітряними ударами, подекуди по цивільних стріляють снайпери.
Верховний комісар зазначила, що цифри жертв серед цивільного населення, які щодня оприлюднює УВКПЛ, занижені, оскільки дані з місць бойових дій надходять зі значним запізненням.
Звірства російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили багато мирних жителів, тіла жертв хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, у місті в братській могилі поховали 280 місцевих жителів, деякі убиті – підлітки років 14.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів.
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