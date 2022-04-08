В Олешках окупанти хочуть призначити свого "мера"

У Херсонській області ворог призначає "своїх" голів міст / Фото: Колаж: Сьогодні
Міський голова Олешок у Херсонській області повідомив, що завтра військові РФ спробують призначити у місті свою окупаційну владу.
Про це повідомив Олешковський міський голова Євген Рищук в Facebook.
"У мене є 100-відсоткова інформація, що завтра о 10.00 росіяни хочуть визначитися, хто керуватиме містом. Так, як мене не стало, вони шукатимуть, хто б це зробив", – сказав він.
Зазначимо, що у коментарях до повідомлення Рищука місцеві жителі пишуть, що вийдуть у місті на мирний протест о 10:00.
Кілька днів тому Рищук залишив Олешки, бо "мертвий мер місту не потрібен".
Окупанти з моря завдали ракетного удару по Одеській області
Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Внаслідок цього пошкоджено об'єкти інфраструктури.
"Інформація від Оперативного командування "Південь": внаслідок ракетного удару з моря вражені об'єкти інфраструктури на Одещині. Подробиці уточнюються", – йдеться у повідомленні Одеської міської ради.
В Одеській міськраді нагадали про неприпустимість публікацій фото та відео, розголошення обставин та геолокацію наслідків бойових дій.