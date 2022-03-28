В Одеській області збили ракету окупантів — спікер ОВА

Ракета загарбників була знищена/Фото: колаж: "Сьогодні"

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що українська система протиповітряної оборони збила ракету окупантів, яка летіла над областю.

Про це він розповів у Facebook.

Реклама

Деталі

"Мінус ворожа ракета над Одещиною. Ворогу — пекло!", — повідомив Братчук.

Спікер Обласної військової адміністрації подякував повітряному командуванню "Південь" за знищення ракети, яку випустили російські окупанти.

Інших подробиць він не озвучив.

Українські військові відмовилися покидати Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всередині окупованого Маріуполя є наші війська, і вони відмовилися залишати місто.

Реклама

"Усередині Маріуполя є наші війська. Це щодо того, чому інформаційний хаос. Бо всередині там, де вони можуть залізти, там вони і зайшли, російські війська. А в якусь частину міста вони не зайшли, бо є наші хлопці, які відмовилися виходити на їхні заклики. Мало того, сім'ї цих хлопців зверталися до мене. Я розмовляв із цими хлопцями. Я говорю з ними – ну, раз на два дні точно виходжу на зв'язок, дуже намагаюся знаходити на це час, для мене це важливо. Я їм кажу, що я все розумію, хлопці, ми обов'язково повернемося… Але якщо ви відчуваєте, що вам потрібно там бути — і ви відчуваєте, що так правильно і що ви можете вижити, зробіть це", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що він дав право вибору військовим, але вони заявили, що не можуть покинути Маріуполь, оскільки там поранені люди, і вони їх не покинуть.

"Я їм надав право вибору. Вони сказали: "Ми не можемо покинути місто. Тут поранені люди. Ми не покинемо поранених". Мало того, вони сказали: "Ми не кинемо вбитих". Щоб ви зрозуміли: у місті лежать трупи на дорогах, на тротуарах. Просто валяються трупи – їх ніхто не прибирає, – російських солдатів та громадян України. Усіх. Це натовпи… Не натовпи, вибачте. Я не можу про людей сказати "купи". Не можу знайти правильне російське слово. Я просто не знаю", – підсумував Зеленський.

Читайте також