На Одещині ППО збила ракети

ЗСУ "приземлили" ракети, що несли смерть мирним містам. Колаж "Сьогодні"

Під час обстрілу на Одещині окупанти спробували вразити об'єкти критичної інфраструктури. Системи ППО збили ракети.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"Завдяки своєчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не потрапили до запланованих ворогом об'єктів", – йдеться у повідомленні.

Ситуація перебуває під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються.

Орки обстріляли "Іскандерами" Одеську область з території окупованого Криму

Орки відкрили ракетний вогонь із території окупованого Криму по Одеській області. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

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Росіяни йдуть до суду через війну

У Російській Федерації розпочалася практика подання до судів заяв на військове керівництво родичами загиблих у війні з Україною російських військовослужбовців. Зокрема, зафіксовано випадок подання до суду на командира у 752-му мотострілецькому полку зі складу 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу.

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