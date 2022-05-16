На Одещині з моря викинуло дві російські міни (відео)

Міни викинуло на узбережжя під час шторму/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Одеській області фахівці знищили дві ворожі міни. Їх викинуло на узбережжя під час нещодавнього шторму.

Про це йдеться в Telegram-каналі Одеської міської ради.

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"На Одещині дві морські ворожі якірні міни, що штормовою погодою було винесено впритул до узбережжя, фахівцями підривної команди Військово-Морських Сил вилучено і знешкоджено", — йдеться у повідомленні.

Росія атакувала "Азовсталь" новими бомбами

Російські окупанти обстріляли завод "Азовсталь" фосфорними бомбами, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вчора окупанти вперше застосували проти захисників Маріуполя запалювальні або фосфорні бомби (висновок залишимо фахівцям). Самі окупанти стверджують, що було застосовано запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння — близько 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо", — повідомив він.

Нагадаємо, Маріуполь понад два місяці героїчно чинить спротив російській агресії. Наразі неокупованою залишається лише територія заводу "Азовсталь", де б'ються з ворогом наші військові. Серед них багато поранених, які потребують негайної допомоги.

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