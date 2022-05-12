В Одесі під час копання окопу українські військові знайшли несподівану знахідку (фото)

Українські військовослужбовці в Одесі знайшли стародавні амфори. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час проведення фортифікаційних робіт військовослужбовці 126-ї окремої бригади територіальної оборони м. Одеса знайшли стародавні амфори. Знахідки датовані приблизно 4-5 сторіччям до н.е.

Про це бригада повідомила в Facebook.

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Несподівана знахідка

Як зазначається, командир 126 ОБР ТрО вирішив передати старовинні артефакти співробітникам Одеського археологічного музею НАН України, які своєю чергою пообіцяли додати їх до колекції музею.

Фото – 126 окрема бригада територіальної оборони м. Одеса.

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Нагадаємо, речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що війна в Україні поставила під загрозу курортний сезон в Одеській області через міни в морі.

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