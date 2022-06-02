В Одесі та Миколаєві чутно вибухи – що відомо

РФ випустила ракети по Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Зранку в четвер, 2 червня, в Одесі та Миколаєві прогриміли вибухи. За словами очевидців, "прилетіло" кілька ракет. Вибухи було чути в різних районах.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Що відомо?
Близько 05:48 вибух пролунав в Одесі. Офіційного підтвердження інформації поки що немає, але відбій повітряної тривоги було оголошено вже о 06:19.
У Миколаєві близько 05:55 місцеві жителі чули одразу кілька вибухів у різних районах міста. Наразі деталі уточнюються.
За словами очевидців, над Миколаєвом бачили 4 ракети. Щонайменше одну з них збили.
Над Миколаєвом бачили ракети
Кім сказав, коли жителі Миколаївської області зможуть повернутися додому
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з'явилися ознаки підготовки відступу в регіоні російської армії. Окупанти почали підривати мости, боячись контрнаступу української армії.
"У нас продовжують посилюватись обстріли, хоча місто й оживає. Тому ті, хто має можливість, потерпіть ще два-три тижні з поверненням. Поки ЗСУ їх відштовхнуть. Зараз активна фаза захисту. Окупанти в паніці бігають, вивозять награбоване. Потім ще раз обговоримо це питання", – сказав Кім.