У Миколаївській області через ворожі обстріли за добу постраждали 8 людей

Окупанти завдають ударів по Миколаївській області / Колаж "Сьогодні"

За минулу добу у Миколаївської областіпоранення через обстріл російськими окупантами отримали вісім людей. Людей доправили до лікарні. Дітей серед постраждалих нема.

Про це повідомляє голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва.

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"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 192 громадяни, які постраждали від атак окупантів Миколаївської області. Велике спасибі та повага нашим високопрофесійним лікарям, які 24/7 самовіддано рятують життя та здоров'я миколаївців", – йдеться у повідомленні.

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