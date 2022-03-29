У Миколаєві окупанти влучили в житловий будинок

Миколаїв обстріляли. Фото: колаж "Сьогодні"

У Миколаєві війська РФ вранці 29 березня обстріляли житлову будівлю. Наразі ведеться рятувальна операція.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у своєму Telegram.

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"Розбираємося, рятуємо. Мудаки рідкісні. Це жах. Дочекалися, поки люди вийдуть на роботу – вдарили в житловий будинок, а я проспав, але пощастило зараз", – сказав він у відео.

Також у ДСНС повідомили, що близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.

Станом на 09:25 підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 17 постраждалих осіб та передано медикам.

Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці події.

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