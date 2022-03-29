У Миколаєві окупанти влучили в житловий будинок

Миколаїв обстріляли. Фото: колаж "Сьогодні"
У Миколаєві війська РФ вранці 29 березня обстріляли житлову будівлю. Наразі ведеться рятувальна операція.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у своєму Telegram.
"Розбираємося, рятуємо. Мудаки рідкісні. Це жах. Дочекалися, поки люди вийдуть на роботу – вдарили в житловий будинок, а я проспав, але пощастило зараз", – сказав він у відео.
Також у ДСНС повідомили, що близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння.
Станом на 09:25 підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 17 постраждалих осіб та передано медикам.
Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці події.
Обстановка в області
- Вночі 24 березня ЗСУ збили літак та одну крилату ракету ворога. Летіло не в Миколаївську область, а у бік Кривого Рогу.
- 23 березня стало відомо, що по Миколаївській області російські окупанти все частіше запускають ракети з кораблів, що базуються у Севастополі. Тож у регіоні частіше стали звучати сигнали повітряної тривоги.
- З перехоплень СБУ стало відомо, що військові РФ під командуванням генерала Якова Рязанцева, які ведуть бої на Миколаївщині, зазнають поразки, перебувають в облозі та деморалізовані. Їм страшніше, ніж було у Чечні.
- 15 березня стало відомо, що у Вітівському районі Миколаївської області зникли староста Микола Струтинський та голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко. Досі про них нічого не відомо.