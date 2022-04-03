У Мелітополі окупанти відпустили директорів шкіл, яких взяли в полон

У Мелітополі окупанти відпустили директорів шкіл з полону. Фото: колаж "Сьогодні"
У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, яких раніше взяли у полон.
Про це повідомляє журналіст "Сьогодні".
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3 квітня окупанти відпустили чотирьох директорів міських шкіл, які відмовилися розпочинати навчання за російськими програмами.
Російські військові кілька діб тримали в одному з гаражів директорів, але вже сьогодні вивезли їх та залишили на дорозі за 30 кілометрів від Мелітополя.
Що було раніше?
У тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл після того, як вони відмовилися починати навчання російською мовою. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.
Загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами. Таким чином вони намагалися примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит.
Усі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом, тому написали заяви на звільнення. Внаслідок чого самопроголошений мер Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл із міста.
"Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів – Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку", – повідомила Денісова.