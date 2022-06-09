У Мелітополі окупанти шукають нові холодильники для зберігання тіл убитих росіян

Росія зазнає величезних втрат в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупаційна "адміністрація" Мелітополя Запорізької області терміново шукає додаткові морозильні камери та промислові холодильники. З'ясувалося, що переобладнаний у морг міський м'ясокомбінат повністю заповнений тілами вбитих російських окупантів. І в такий спосіб більше не може приймати "вантаж 200".

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Деталі

6 червня російські військові приїхали до ТОВ "Арон-М" (Мелітополь, вул. Ломоносова, 370) та вивчили його холодильні камери. Обладнання було визнано придатним для переобладнання в морг.

Керівництво компанії було повідомлене про "рішення щодо тимчасового їх використання на безоплатній основі для зберігання тіл загиблих військовослужбовців". Зазначається, що наразі в Мелітополь активно завозяться трупи окупантів, які загинули під час боїв на напрямку Пологи – Гуляйполе.

Ці події пов’язані з великими втратами окупантів у живій силі. Окрім того, тривале зберігання тіл вбитих пов’язано з намірами російського керівництва приховати реальні масштаби втрат від російського електорату. Тому, практикується так зване "дозоване" відправлення тіл в РФ і максимальне розтягнення цього процесу в часі.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.06

особового складу – близько 31 700 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1398 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 3438 (+9) одиниць;

артилерійських систем – 711 (+8) одиниць;

РСЗВ – 213 (+0) одиниць;

засобів ППО – 96 (+0) одиниць;

літаків – 212 (+0) одиниць;

вертольотів – 178 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 562 (+3);

крилатих ракет – 125 (+0);

кораблів/катерів – 13 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2421 (+15) одиниця;

спеціальної техніки – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15 окремої мотострілецької бригади 2 загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблих та близько 400 поранених. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0" озвучив втрати ворога станом на 9 червня: за останню добу ліквідовано 200 окупантів, знищено 5 танків та 9 броньованих машин. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.