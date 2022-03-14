У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового будинку

Ворог позбавив життя жінки та ненародженої дитини/Фото: колаж: "Сьогодні"

Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною.

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Ася Доліна.

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"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила. І дитина її ненароджена не вижила", — повідомила Доліна.

За словами журналістки, це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.

Що було раніше?

Російські окупанти цілеспрямовано скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.

"Пологовий будинок у центрі міста, лікарня, дитяче відділення і терапія – усе це знищено під час авіанальоту російської авіації на Маріуполь. Буквально щойно. Щойно російський пілот, який, напевно, не цурається називати себе людиною, знову натиснув на гачок, точно знаючи, куди вцілить бомба. Росіяни! Ви не лише перетнули межу неприпустимих стосунків між державами та народами. Ви перетнули межу людяності. Припиніть називати себе людьми!" — зазначив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Через інцидент загинули та постраждали люди.

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