У Маріуполі росіяни шукають "нацистів" – міськрада

Окупанти тероризують жителів міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти в Маріуполі проводять обшуки приміщень мешканців і запитують у місцевих, хто тут нацисти, хто служив у ЗСУ, хто за Україну та де живуть їхні батьки.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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"В західній частині Маріуполя, яка знаходиться зараз під контролем окупантів, почалися зачистки. Як повідомляють місцеві мешканці, росияни почали ходити по квартирах будинків, що вціліли, проводять перепис населення", – йдеться у повідомленні.

Російські військові проводять обшуки приміщень маріупольців.

"Коли ніхто не відчиняє, вони просто ломають двері. Проводять общуки. Питають у місцевих, хто тут нацисти, хто служив в ЗСУ, хто за Україні, де живуть їхні батькі і таке інше" , – розповіли місцеві жителі.

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Ситуація у Маріуполі

Маріуполь більше 3 тижнів знаходиться в блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато людей залишилися без житла. Про це сайту "Сьогодні" повідомили місцеві жителі.

"У місті жах. Газ відключили, люди рубають дрова. На вулиці вже мангали, польові кухні. Виживання", – розповіла місцева мешканка.

З магазинів ще в перші дні обстрілу винесли всю їжу.

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Люди ховаються у бомбосховищах, а на території Маріуполя виникають пожежі внаслідок постійних бомбардувань. Десятки тисяч людей залишаються у Маріуполі без їжі, води та тепла, але багатьом вдалося виїхати.

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