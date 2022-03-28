У Маріуполі пропагандисти РФ роздають голодним людям шоколадки та знімають це на відео – начштабу "Азова"

У Маріуполі окупанти зазнають втрат. Фото: колаж "Сьогодні"
Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич розповів, що російські окупанти зазнають великих втрат у Маріуполі. За його словами, ворог щодня втрачає від одного взводу до цілої роти.
Відповідне відеозвернення Кротевича опублікували у Telegram-каналі "Азов Маріуполь".
Що відбувається у Маріуполі?
Кротевич повідомив, що завдяки силам полку "Азов" щодня знищується близько чотирьох ворожих танків, а за день ворог втрачає цілий взвод чи роту. Крім того, окупанти зазнають великих втрат у техніці та піхотній силі, але ресурси у них великі.
"У зв'язку з великими втратами техніки щодня супротивник втрачає від взводу до роти живої сили. І стабільно близько 4 танків знищено нашими силами в районах Маріуполя", – сказав він.
Кротевич додав, що авіація російських окупантів працює вглиб Маріуполя і робить удари по житлових кварталах. Він закликав усіх українців до тотальної війни проти ворога.
Також Кротевич повідомив, що окупанти нібито намагаються допомогти місцевим жителям.
"Заїжджають пропагандисти із камерами. Роздають шоколадки та бутерброди голодним людям. Далі знімають, які вони "визволителі", – наголосив він.
РФ не дозволяє відкрити в Маріуполі гуманітарні коридори – люди тікають з міста самостійно
В українському Маріуполі, який перебуває під постійним обстрілом російських окупантів, все ще перебуває близько 300 тисяч людей. Місто заблоковане військами Росії, тож мирним людям доводиться вибиратися з міста самостійно, адже окупанти не випускають маріупольців гуманітарними коридорами. Про це розповів Іван Голтвенко, директор з персоналу комбінату "Азовсталь".
"На жаль, гуманітарні коридори не працюють: російські окупанти щоразу їх підтверджують, але не пропускають автобуси. Жителі міста змушені самостійно, пішки йти по 40 км, щоб дістатися населених пунктів, де приймають евакуйованих", – розповів він.
За словами Голтвенка, евакуйованих маріупольців приймають у Запоріжжі, Кам'янському та інших містах, де присутня група "Метінвест" та обладнані місця з усім необхідним.
"Усі бази відпочинку підприємств Групи Метінвест Ахметова у Запоріжжі, Кам'янському та інших містах були переформатовані, щоб приймати переселенців з Маріуполя. Це понад 6 тисяч місць, і сьогодні на 60% ці бази вже заповнені. Фонд Ріната Ахметова та група "Метінвест" взяли на себе гуманітарну місію та розгорнули гуманітарний штаб на базі міста Запоріжжя", – розповів Голтвенко.
За підрахунками Івана Голтвенка, в заблокованому Маріуполі наразі перебувають близько 300 тисяч людей.
"Тут до початку війни жило близько 500 тисяч людей. Сто тисяч поїхали в перші дні бойових дій. Ще 100 тисяч змогли вибратися з міста гуманітарними коридорами. Але близько 300 тисяч українців перебувають у місті. І я хочу сказати спасибі українським бійцям, які борються за місто", – зазначив він.
З якої зброї обстрілюють мирний Маріуполь
Уся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли в повітря авіацію.
Мер міста зазначив, що у Маріуполі не було протиракетної оборони, яка б могла захищати повітря. Але наші бійці все одно збили два літаки та потопили один човен. За словами голови міста, "літаки летять з Криму — як на роботу, кожні півгодини".