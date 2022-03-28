У Маріуполі пропагандисти РФ роздають голодним людям шоколадки та знімають це на відео – начштабу "Азова"

У Маріуполі окупанти зазнають втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Начальник штабу полку "Азов" Богдан Кротевич розповів, що російські окупанти зазнають великих втрат у Маріуполі. За його словами, ворог щодня втрачає від одного взводу до цілої роти.

Відповідне відеозвернення Кротевича опублікували у Telegram-каналі "Азов Маріуполь".

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Що відбувається у Маріуполі?

Кротевич повідомив, що завдяки силам полку "Азов" щодня знищується близько чотирьох ворожих танків, а за день ворог втрачає цілий взвод чи роту. Крім того, окупанти зазнають великих втрат у техніці та піхотній силі, але ресурси у них великі.

"У зв'язку з великими втратами техніки щодня супротивник втрачає від взводу до роти живої сили. І стабільно близько 4 танків знищено нашими силами в районах Маріуполя", – сказав він.

Кротевич додав, що авіація російських окупантів працює вглиб Маріуполя і робить удари по житлових кварталах. Він закликав усіх українців до тотальної війни проти ворога.

Також Кротевич повідомив, що окупанти нібито намагаються допомогти місцевим жителям.

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"Заїжджають пропагандисти із камерами. Роздають шоколадки та бутерброди голодним людям. Далі знімають, які вони "визволителі", – наголосив він.

РФ не дозволяє відкрити в Маріуполі гуманітарні коридори – люди тікають з міста самостійно

В українському Маріуполі, який перебуває під постійним обстрілом російських окупантів, все ще перебуває близько 300 тисяч людей. Місто заблоковане військами Росії, тож мирним людям доводиться вибиратися з міста самостійно, адже окупанти не випускають маріупольців гуманітарними коридорами. Про це розповів Іван Голтвенко, директор з персоналу комбінату "Азовсталь".

"На жаль, гуманітарні коридори не працюють: російські окупанти щоразу їх підтверджують, але не пропускають автобуси. Жителі міста змушені самостійно, пішки йти по 40 км, щоб дістатися населених пунктів, де приймають евакуйованих", – розповів він.

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