У Маріуполі окупанти змушують школярів визнавати місто частиною Росії – радник мера

Маріупольських дітей змушують підписувати зошити "Ростовська область" / Фото: Колаж: Сьогодні

У маріупольських школах російські окупанти змушують дітей підписувати зошити "Ростовська область".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Реклама

"Тепер і в Мангушському, і Нікольському районах у школах діти підписують зошити "Ростовська область", – написав Андрющенко.

У Мелітополі військові РФ викрали директорів трьох шкіл

В тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл після того, як вони відмовилися починати навчання російською мовою.

Загарбники постановили розпочати у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами. Таким чином вони намагалися примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит.

Усі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом, тому написали заяви на звільнення. Після цього директорів трьох шкіл окупанти вивезли у невідомому напрямку.