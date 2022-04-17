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У Маріуполі окупанти забороняють ходити містом без "спецперепустки"

Валентина Шаповал
17 квітня, 15:26
Російські військові зобов'язують людей оформити перепустки на пересування містом

Окупанти змушують людей оформити дозволи на пересування / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти зобов'язали жителівМаріуполяоформити перепустку для пересування містом.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, пише Україна 24.

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"Сотні городян змушені вистоювати черги для отримання перепустки, без якої вже наступного тижня буде неможливим не лише переміщення між районами міста, а й знаходження на вулиці" , – каже Петро Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

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