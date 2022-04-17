У Маріуполі окупанти забороняють ходити містом без "спецперепустки"

Окупанти змушують людей оформити дозволи на пересування / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти зобов'язали жителівМаріуполяоформити перепустку для пересування містом.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, пише Україна 24.

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"Сотні городян змушені вистоювати черги для отримання перепустки, без якої вже наступного тижня буде неможливим не лише переміщення між районами міста, а й знаходження на вулиці" , – каже Петро Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Маріупольська міськрада у своєму telegram-каналі повідомила, що російські окупанти розпочали ексгумацію тіл місцевих жителів, похованих у дворах житлових будинків. Куди будуть потім направлені тіла – невідомо.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у заблокованому окупантами Маріуполі внаслідок обстрілів та бомбардувань могли загинути десятки тисяч жителів. У місті через постійні атаки російських військових зруйновано 95% будівель.

У місті через постійні атаки російських військових зруйновано 95% будівель. За словами радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича, після з'єднання з полком "Азов" підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Бєлінського захист міста став сильнішим.

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