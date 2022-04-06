У Маріуполі окупанти закидають позиції "Азова" фосфорними бомбами

Фосфорні боєприпаси заборонені міжнародним законодавством / Колаж "Сьогодні"

Місто-герой Маріуполь продовжує стояти на 42-й день повномасштабного вторгнення військ російської федерації до Україну. Командування легендарного полку "Азов" повідомило, що на їхні позиції окупанти почали скидати фосфорні бомби. Проте боротьба за позиції у місті триває.

Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламарь у своєму новому відеозверненні.

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"Той жах, який тут творять москалі, складно описати словами. Тому що, крім усіх бомб, які скинуті, всіх ракет, додалися фосфорні бомби, які вони скидають на наші позиції. Не знаю, що ці виродки хочуть зробити з містом, проте вони знищують все і усіх, хто залишився в Маріуполі. Ми продовжуємо боротьбу. За добу знищено ворожий склад з боєкомплектом та підбито два ворожі танки. Боротьба за український Маріуполь триває", – розповів Паламар.

При цьому Паламар повідомив, що на сьогодні зареєстровано п'ять шлюбів із бійцями полку Азов, які сьогодні обороняють Маріуполь. "У той час як бійці перебувають у повному ворожому оточенні і ведуть запеклі бої, тепер вже їхні дружини вірять, сподіваються і любить", – зазначив замкомандира полку.

Обстановка у Маріуполі