У Маріуполі окупанти погрожують розстрілювати всіх мешканців без білих пов'язок – радник мера

Окупанти вигадали нову схему, як заплутати українських воїнів / Фото: Колаж: Сьогодні
У Маріуполі російські окупанти використовують мирних жителів як приманку для виявлення вогневих точок. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі .
"Окупанти від "м'яких" пропозицій носити білі стрічки цивільним, як позначку "свій-чужий", перейшли до прямих загроз про відкриття вогню на поразку по кожному, хто перебуватиме на вулиці без таких позначок", – написав Андрющенко.
Також він розповів про те, що окупанти анонсували черговий, уже майже традиційно щоденний режим припинення вогню в Маріуполі для "евакуації з Азовсталі" та можливості захисникам скласти зброю.
"Вчорашній подібний анонс протягом усього часу анонсованого "припинення вогню" супроводжувався масовими відео штурмами та боями з боку окупантів. Нічого нового, все по Оруелу – Світ це війна, Свобода – це рабство", – резюмував він.
Евакуація з Маріуполя
Українській стороні вдалося попередньо домовитися про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку з міста.
Збір у Маріуполі призначений о 14:00 на перетині вулиць Таганрозької та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.
Ситуація у місті
- Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що окупанти скидають надважкі бомби на підвали підприємства "Азовсталь", де ховаються мами із дітьми. Російські військові бомбардують підвали, де базуються українські захисники.
- Російські військові скинули потужну авіабомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі, де, ймовірно, ховалися мирні громадяни, у тому числі діти. Незабаром радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в бомбардуванн лікарні біля заводу "Азовсталь" нікого не було.
- У Маріуполі російські окупанти не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотично обстрілюють житловий сектор із мирними громадянами.
- Також повідомлялося, що росіяни вводять в оману мешканців міста, зав'язуючи їм білі пов'язки – нібито як розпізнавальний знак громадянського населення. Окупанти зав'язують мирному населенню міста білі пов'язки, щоби українські військові думали, що це росіяни.